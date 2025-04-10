Москва, 10 апреля, 2025, 12:36 — ИА Регнум. ВСУ за минувшие сутки в нарушение установленного моратория совершили 11 атак на объекты российской энергетики. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

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«Киевский режим в нарушение российско-американских договорённостей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ совершили 11 атак на объекты российской энергетики», — сказано в сообщении.

В указанный период были атакованы объекты в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской, Белгородской областях и Краснодарском крае. В результате атак происходили отключения высоковольтных линий и трансформаторных подстанций. Повреждения получили и иные объекты.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля ВСУ четыре раза атаковали объекты энергетики на территории России — в Курской, Запорожской и Ростовской областях. В Минобороны РФ подчеркнули, что киевский режим продолжает ежедневно нарушать мораторий.

18 марта в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп выступил с инициативой, чтобы Москва и Киев ввели временный мораторий на взаимные удары по энергообъектам. Путин принял предложение, отдав соответствующий приказ ВС РФ. Москва соблюдает мораторий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился с инициативой Трампа, заявив, что якобы всегда был сторонником прекращения ударов. При этом в тот же день ВСУ атаковали энергетический объект на территории Краснодарского края. В Минобороны РФ отмечали, что Киев продолжает нарушать мораторий, ежедневно атакуя энергообъекты России. 5 апреля военное ведомство заявило о кратном росте числа атак ВСУ на энергообъекты РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что соблюдение Россией моратория на удары по энергообъектам демонстрирует её настрой на достижение мира на Украине. Он добавил, что Москва информирует Вашингтон о несоблюдении Киевом соглашения, но со стороны США пока нет реакции.