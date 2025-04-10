Стамбул, Турция, 10 апреля, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Переговоры делегаций РФ и США в Стамбуле проходят спокойно и в конструктивном ключе, сообщил 10 апреля осведомлённый источник «РИА Новости».

Андрей Палария/ТАСС

Предполагается, что консультации продлятся несколько часов. Они проходят в закрытом режиме.

Российскую делегацию возглавляет посол РФ в США Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что консультации будут посвящены нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.

Дарчиев в свою очередь рассказал, что в ходе переговоров Москва поставит перед американской стороной вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.

Он также отметил, что новая встреча должна способствовать избавлению от «токсичного наследия» администрации бывшего президента США Джозефа Байдена.

Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс сообщал, что темы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, а также политические вопросы и вопросы безопасности в ходе этой встречи подниматься не будут.

27 февраля в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России и США, которые продолжались более шести часов. Они были посвящены работе дипмиссий двух стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров позднее отмечал, что Москва видит прогресс в вопросе нормализации работы посольств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль сохраняет осторожный оптимизм по поводу переговоров с США. Он подчеркнул, что стороны ведут кропотливую работу.