Вашингтон, 10 апреля, 2025, 12:29 — ИА Регнум. Обмен заключенными США и РФ указывает на важность сохранения открытыми линий связи между странами. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Обмен заключенными показывает важность сохранения открытых линий связи с Россией, несмотря на глубокие проблемы в наших двусторонних отношениях», — цитирует издание неназванного представителя ЦРУ.

По ее словам, американская сторона рассматривает состоявшийся обмен как «позитивный шаг». Более того, утверждает сотрудница ЦРУ, США продолжат работать над освобождением американцев, которые были «ошибочно» задержаны в России.

Как передавало ИА Регнум, директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф сообщил, что в столице ОАЭ состоялся обмен заключёнными между США и Россией. В рамках обмена Россия освободила гражданку США и РФ Ксению Карелину, приговорённую в прошлом году к 12 годам колонии по делу о госизмене. В то время как США отпустили гражданина Германии и России Артура Петрова, арестованного в 2023 году на Кипре по запросу Вашингтона по обвинению в поставках микроэлектроники американского производства в РФ в обход санкций.

Позже госсекретарь Марко Рубио подтвердил информацию, заявив, что освобождённая Карелина находится в самолёте на пути в США.