Москва, 10 апреля, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Российский актёр Михаил Ефремов, вышедший на свободу по УДО, не планирует восстанавливать своё водительское удостоверение. Об этом он заявил журналисту «Известий».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Журналист подошёл к артисту на улице возле его дома. Предположительно, Ефремов ходил отмечаться в правоохранительные органы.

«Нет, нет… не хочу», — ответил он на вопрос про восстановление водительских прав.

Актёр также заявил, что чувствует себя «не очень хорошо». На вопрос о наличии творческих планов в ближайшее время он также ответил отрицательно.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3958633" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Михаил Ефремов не будет восстанавливать водительские права, рассказал актер «Известиям»

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля Ефремов покинул исправительную колонию в Белгородской области и отбыл по месту регистрации. Вскоре он прибыл в свою московскую квартиру. Около дома актёра собралось множество журналистов с камерами и микрофонами. Ефремов поблагодарил всех за оказанную поддержку и в очередной раз выразил соболезнования по поводу смерти курьера Сергея Захарова, произошедшей по его вине.

Адвокат артиста Юрий Падалко в беседе с ИА Регнум рассказал, что Ефремов, у которого обострилась хроническая обструктивная болезнь лёгких, займётся восстановлением здоровья, а затем вернётся к работе, по которой сильно скучал. Он также подтвердил, что Ефремову уже поступило много творческих предложений.

Решение об УДО было принято 24 марта. Ефремов пообещал бросить пить и никогда больше не садиться за руль. Также артист заявил, что за время пребывания в колонии он всё переосмыслил, тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу.