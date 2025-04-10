Москва, 10 апреля, 2025, 12:28 — ИА Регнум. Сервис «VK Видео» запустил новый инструмент, который поможет детям получать доступ к индивидуальной подборке развивающего и развлекательного видеоконтента с учётом их возраста. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«VK Видео» совместно с VK ID запускает «Детский профиль» <…> Родители могут видеть историю просмотра в профиле и быть спокойны за то, что смотрят дети», ― рассказали в компании.

«Детский профиль» в «VK Видео» предоставляет доступ к многотысячной библиотеке контента без рекламы: мультфильмам, семейным фильмам и сериалам, видео и шоу от блогеров, интерактивному контенту, который фильтруется по возрастным категориям ― 0+, 6+, 12+, 16+. История просмотров привязана к детскому профилю и не смешивается с основным аккаунтом. Перейти во взрослый профиль без пин-кода дети не смогут.

Родители могут создать до трёх детских профилей, настроив нужные возрастные ограничения. Управлять ими и редактировать настройки можно через личный кабинет VK ID на мобильных устройствах и Smart TV.

«Детский профиль» — это планомерное развитие функциональности «Детского режима». Если ранее акцент делался на базовом ограничении доступа, то теперь пользователи получают расширенные возможности», ― сообщил директор по продукту Евгений Васильев.

В компании отметили, что будут добавлять новые возможности в личном кабинете и запустят «Детские профили» в других сервисах VK.

Как сообщало ИА Регнум, согласно статистическим данным платформы Mediascope, «VK Видео» стал самым популярным видеохостингом в России за март 2025 года. Количество ежедневных пользователей составило 41,1 млн человек. На втором месте ― YouTube (28,9 млн человек), на третьем — Rutube (9 млн ежедневных пользователей).

В марте пользователи «VK Видео» получили возможность смотреть аниме из каталога китайского видеохостинга BiliBili. У российских зрителей платформы появился доступ к 119 тайтлам и 2 тысячам единиц аниме-контента. В числе прочих, благодаря хостингу, пользователи могут посмотреть 18 мировых премьер. При этом свежие серии будут появляться на платформе одновременно с мировыми релизами. Контент будет доступен в течение четырех лет.

В феврале сервис «VK Видео» в 10 раз увеличил объём видео с субтитрами и повысил точность обработки расшифровки речи. Теперь речь говорящего оформляется в субтитры в виде предложений со знаками препинания и заглавными буквами с учётом особенностей лексики.