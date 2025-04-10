Иерусалим, 10 апреля, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Аргентинский прокурор Себастьян Бассо потребовал у федерального суда республики арестовать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи в рамках расследования теракта 1994 года, когда в Буэнос-Айресе был взорван еврейский центр. Об этом сообщил местный портал Infobae со ссылкой на заявление прокурора.

Global Look Press/Iranian Supreme Leader’S Office/Keystone Press Agency Верховный лидер Ирана Али Хаменеи

«Прокурор Себастьян Бассо обратился к федеральному судье Даниэлю Рафекасу с просьбой выдать национальный и международный ордер на арест верховного лидера Ирана Али Хоссейни Хаменеи. Это прошение составляет часть требования о проведении заочного судебного разбирательства по делу о террористическом акте, совершённом 18 июля 1994 года в Буэнос-Айресе», — говорится в сообщении.

По данным портала, Рефекас должен будет рассмотреть обращение Бассо и принять решение о выдаче ордера в течение нескольких дней. Также уточняется, что ордер такого рода негативно повлияет на отношения между странами.

В 1994 году у здания еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе была взорвана бомба. В результате взрыва погибло 85 человек, а ещё более 200 получили ранения. Аргентинская сторона обвиняла Тегеран в причастности к инциденту, однако иранские власти всегда это отвергали.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта президент США Дональд Трамп направил Хаменеи письмо с предложением о переговорах по ядерной программе страны. Трамп уточнил, что рассматривает в числе прочих военный способ решения этого вопроса, однако хочет найти выход путем дипломатии.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 30 марта в ответном письме сообщил, что Тегеран отказался от прямых переговоров с Вашингтоном. По его словам, Иран никогда не уклонялся от переговоров и только нарушение обязательств со стороны США стало причиной возникновения проблем в этом вопросе.

В этот же день глава Белого дома пригрозил Ирану «невиданными бомбардировками» при отказе Тегерана от соглашения с Вашингтоном по ядерной программе Исламской республики. Вместе с тем он указал на то, что между США и Ираном идет диалог.