Москва, 10 апреля, 2025, 12:58 — ИА Регнум. Круглый стол, посвящённый «российской мечте» — стремлению к высоким достижениям как части культурного кода россиян, состоялся в Москве в мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». Организатором обсуждения выступил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), сообщили в пресс-службе организации.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Чувство гордости за свою страну является неотъемлемой чертой российского общества. Одной из причин этой гордости служит лидерство Российской Федерации в ключевых направлениях глобального развития, например в освоении космоса», — говорится в сообщении.

Этот же список, добавили в ЭИСИ, включает научные, технологические, военные, культурные и многие другие достижения. К числу выдающихся результатов, достигнутых россиянами, относится и недавний рекорд хоккеиста Александра Овечкина, который установил снайперский рекорд в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

AP/TASS/Nick Wass Александр Овечкин

Рекорду Овечкина посвящены бесчисленные публикации в отечественных СМИ и соцсетях. Достижение спортсмена привлекло внимание и простых граждан, и знаменитостей первой величины. Хоккеиста лично поздравил президент Владимир Путин.

«Всё это показывает, как важно жителям страны гордиться своей страной, своими людьми и их достижениями», — подчеркнули в организации.

Участники обсуждали, чем гордятся граждане России и как это чувство работает на их самосознание. В числе участников были министр спорта Михаил Дегтярёв, руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Дарья Кислицына, директор департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов и другие эксперты.