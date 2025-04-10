Москва, 10 апреля, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров начал переговоры с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу с шутки о настойках, рассказала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Telegram/МИД России С. В. Лавров проводит встречу с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана М. А. Нуртлеу

В своём Telegram-канале Захарова написала, что переговоры глав МИД РФ и Казахстана начались традиционно искромётно, после чего привела шуточный диалог министров. Нуртлеу отметил необходимость сделать совместное фото, добавив фразу «настаивает протокол».

«На чём? Кто-то, например, настаивает на гвоздике», — с юмором ответил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, 21 марта экс-глава МИД Австрии, глава Центра G. O. R. K. I. СПбГУ Карин Кнайсль восхитилась чувством юмора Лаврова. Кнайсль вспомнила, как в июне 2018 года министр сопровождал президента РФ Владимира Путина во время поездки в Австрию и во время обеда спикер австрийского парламента позволил себе оскорбительное замечание. Экс-глава МИД Австрии добавила, что из этой ситуации помогла выйти шутка.

В январе глава МИД РФ в ходе пресс-конференции иронически отозвался об использовании англицизмов в русской речи на примере слова «фактчекинг», в шутку пересобрав его. Он добавил, что некоторые слова в силу их емкости заменить трудно, но это слово обозначает «проверку фактов» и к ним не относится.

В июле 2024 года Лавров в ходе заседания Совбеза ООН поинтересовался, не ошиблась ли комнатой экс-постпред США Линда Томас-Гринфилд. Таким образом он высказался о её поведении.

В сентябре 2023 года министр пошутил в беседе с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом на полях Генассамблеи ООН, сказав, что у России все хорошо, только от изоляции страдает. Отмечается, что собеседник оценил шутку главы российского ведомства.