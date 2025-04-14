Москва, 14 апреля, 2025, 10:00 — ИА Регнум. Столичные девятиклассники для поступления в колледж в этом году могут сдать только два основных государственных экзамена (ОГЭ) вместо четырех, как это было ранее, — по русскому языку и математике. С таким аттестатом они могут поступить в любое среднее общеобразовательное учреждение Москвы на любую специальность.

mos.ru Площадка колледжей в Руднево

Кроме того, Москва увеличила количество бюджетных мест в городских колледжах на 10 тысяч — до 37 тысяч. Город также впервые ввел гарантию для столичных девятиклассников на бесплатное место в учреждении среднего профессионального образования.

Окончание колледжа — это один из путей, который позволяет получить высшее образование. Поступить в вуз можно по внутренним экзаменам для абитуриентов со средним профессиональным образованием, а также сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) для участия в общем конкурсе. Подготовиться к нему можно будет на бесплатных городских курсах на базе колледжей.

mos.ru Площадка колледжей в Руднево

«Вот уже на протяжении 95 лет наш колледж является кузницей кадров для авиационной промышленности. Сегодня наши студенты получают качественное образование, в котором 70% времени обучения занимает практика на предприятиях», — отметил ИА Регнум директор политехнического колледжа имени Н. Н. Годовикова Сергей Михайлов.

Он подчеркнул, что часть выпускников успешно поступают в вузы, в том числе в те, с которыми сотрудничает колледж.

mos.ru Площадка колледжей в Руднево

«Например, на базе нашего колледжа совместно с Московским авиационным институтом для студентов выпускных групп организовываем вступительные испытания в данный вуз. Преподаватели МАИ отмечают качество подготовки наших ребят, которые успешно справляются с заданиями», — добавил Сергей Михайлов.

По его словам, выпускники колледжей выбирают вуз осознанно. Он пояснил, что им проще продолжать развиваться в своей профессии, так как у них уже есть практический опыт в выбранной сфере деятельности и четкое понимание, куда двигаться дальше.

mos.ru Площадка колледжей в Руднево

Начальник управления довузовской подготовки МАИ Александр Гетманов пояснил, что подготовка и базовые знания выпускников колледжа имени Н. Н. Годовикова, как правило, выше, чем у ребят, которые приходят в вуз после школы.

«В колледже студенты на практике изучают строение самолетов и аэродинамику, сами могут произвести осмотр состояния двигателей. В вузе такие ребята чувствуют себя намного увереннее, имея за плечами практический опыт и навыки», — сказал он.

mos.ru Политехнический колледж им. Н. Н. Годовикова

Гетманов также отметил, что уже второй год МАИ проводит предварительное тестирование студентов политехнического колледжа имени Н. Н. Годовикова перед их поступлением, которое они успешно проходят, показывая высокие результаты.

«Сегодня московские колледжи становятся отличной возможностью для девятиклассников получить востребованную профессию и освоить ее на практике. После этого действительно проще сделать осознанный выбор высшего учебного заведения, если они захотят получить высшее образование», — подчеркнул он.

mos.ru Московский технологический колледж

Директор колледжа связи № 54 имени П. М. Вострухина Иван Павлюк добавил, что диплом, который получают выпускники данного среднего учебного заведения, позволяет в дальнейшем продолжать обучение по программам высшего образования. По его словам, освоенная специальность помогает осознанно ориентироваться и в выборе вуза, а выпускники колледжа обладают хорошими теоретическими знаниями и практической подготовкой по выбранному направлению, что позволяет успешно осваивать вузовскую программу.

«Этот трек — отличная возможность для девятиклассников в выборе высшего учебного заведения. Порядка 35% наших студентов выбирают именно этот путь. Около 25% совмещают после выпуска работу с получением дальнейшей ступени образования, а порядка 15% учатся по очной форме», — сказал он.

mos.ru Открытие площадки практической подготовки колледжей Москвы «Руднево»

Среди партнеров колледжа Павлюк перечислил Российский технологический университет (МИРЭА), Московский технический университет связи и информатики, Московский энергетический институт.

«Наши студенты имеют возможность участвовать в профессиональных конкурсах и научных мероприятиях вузов, пользоваться инфраструктурой университетов. Победители и призеры получают баллы в копилку индивидуальных достижений, что имеет большое значение для дальнейшего обучения на программах высшего образования по сокращенным программам без сдачи ЕГЭ», — отметил он.