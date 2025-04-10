Вашингтон, 10 апреля, 2025, 12:03 — ИА Регнум. Освобождённая по обмену гражданка США и РФ Ксения Карелина находится в самолёте на пути в Соединённые Штаты Америки, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

Донат Сорокин/ТАСС Гражданка РФ и США Ксения Карелина

«Американка Ксения Карелина летит на самолёте на родину в США. Администрация президента США Дональда Трампа будет продолжать добиваться освобождения всех американцев», — написал Рубио на своей странице в Х.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Ли Рэтклиффа сообщила, что в столице ОАЭ состоялся обмен заключёнными между США и Россией.

По этим данным, РФ освободила Карелину, приговорённую к 12 годам колонии по делу о госизмене. В свою очередь США отпустили гражданина Германии и России Артура Петрова, арестованного в 2023 году на Кипре по запросу Вашингтона. В США его обвинили в поставках микроэлектроники американского производства в РФ в обход санкций.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа 2024 года в аэропорту Анкары состоялся исторический обмен заключёнными из семи стран. В Россию из США, Германии, Норвегии, Польши и Словении вернулись 10 человек. По прилёте в аэропорту Внуково россиян лично встречал президент Владимир Путин.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в декабре 2024 года заявил, что Москва готова к возможным новым обменным процессам с Вашингтоном после вступления в должность Трампа.

11 февраля спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву, чтобы договориться о возвращении заключённого американца, бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля. Переговоры прошли успешно. Уиткофф вместе с Фогелем покинул Россию. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц назвал возвращение Фогеля «проявлением доброй воли со стороны Москвы».