Москва, 10 апреля, 2025, 12:00 — ИА Регнум. Американская сторона перестала присоединяться к русофобским решениям в Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил представитель России при организации в Женеве Геннадий Гатилов.

EPA/SARAH YENESEL/TASS

«Есть определенные сдвиги в плане того, что делегация США перестала присоединяться к русофобским решениям, проектам решений, которые выдвигаются в различных организациях системы ООН», — сказал Гатилов в эфире канала «Россия 24».

Дипломат указал на то, что ранее США были в составе группы государств, которые поддерживали инициативы Международной организации труда, направленные против России, но на этот раз они воздержались при голосовании, что «достаточно симптоматично».

По словам Гатилова, те изменения, которые происходят на международной арене и в отношениях между РФ и США, «не могут пройти бесследно и не сказаться на атмосфере» на международных площадках.

7 апреля в приветствии участникам международного форума «Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне» президент России Владимир Путин заявил, что во многих странах целенаправленно поощряют нацизм и русофобию, пытаются исказить роль СССР в Победе над фашизмом.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия наблюдает за действиями европейских чиновников, говорящих об открытом конфликте с РФ. По ее словам, «выдуманные в Брюсселе «страшилки» об угрозе со стороны России и том, что страна якобы намеревается продолжить «экспансию» на Запад, — это всего лишь попытка склеить распадающееся единство европейских стран.

Ранее 22 января верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европе необходимо увеличить оборонные расходы, сократив расходы на образование и здравоохранение. Она указала, что знакома с некоторыми «европейскими разведданными», которые доказывают, что Россия якобы «может протестировать нашу готовность в ЕС защищать себя» в ближайшие три-пять лет.