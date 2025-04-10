Пекин, 10 апреля, 2025, 14:41 — ИА Регнум. МИД КНР назвал безответственными заявления об участии китайских военных в боевых действиях в зоне украинского конфликта.

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8 апреля в Telegram-канале главы киевского режима Владимира Зеленского появилась публикация о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) якобы взяли в плен двух бойцов армии Китая. По его словам, граждан КНР, воюющих на стороне ВС РФ, «значительно больше, чем двое» и взяли их в плен якобы на территории Донецкой Народной Республики.

«Китай советует соответствующим сторонам правильно и чётко понимать роль КНР в украинском конфликте, а не делать безответственные высказывания», — отметил на брифинге официальный представитель китайского дипведомства Линь Цзянь.

Ранее он также заявлял, что вышеуказанная информация не имеет никаких оснований. Дипломат напомнил, что позиция Китая по украинскому вопросу ясна и она уже получила широкое признание международного сообщества.

Как передавало ИА Регнум, в феврале официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва не обсуждала возможное привлечение китайских миротворцев в контексте решения конфликта на Украине. При этом последние заявления Зеленского он комментировать не стал.

Ранее, в декабре 2024 года, киевский режим также распространял ложные утверждения о якобы отправке военных из КНДР на российскую территорию. Тогда президент РФ Владимир Путин отмечал, что в использовании северокорейских войск в зоне проведения специальной военной операции нет никакой необходимости.