Москва, 10 апреля, 2025, 11:45 — ИА Регнум. Ситуация вокруг изъятия замороженных российских активов западными странами создаёт уникальную возможность для изучения мотивации и хода преступной мысли в реальном времени. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

AP/TASS/Omar Havana Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас рассказала о переговорах по изъятию активов РФ, которые ведут 27 стран — членов Евросоюза. По её словам, Брюссель готовится, потому что есть определённые риски и способы снизить эти риски. Она также добавила, что некоторые страны категорически против этого.

«Мне кажется, это уникальная возможность для анализа преступления не после его совершения, а в момент планирования и разработки. Криминалисты, психологи и физиономисты получили невероятный шанс буквально в прямом эфире изучать мотивацию и ход преступной мысли», — прокомментировала Захарова высказывания Каллас.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила от стран ЕС 1 млрд евро в рамках кредита G7, обеспеченного доходами от замороженных российских активов.

При этом Захарова ранее уже предупреждала, что Евросоюз в полной мере ощутит ответные меры Москвы в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, также отмечал, что присвоение Западом российских средств и использование их против России не останутся безнаказанными.