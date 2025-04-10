Вашингтон, 10 апреля, 2025, 11:41 — ИА Регнум. В столице Объединённых Арабских Эмиратов состоялся обмен заключёнными между США и Россией. Об этом со ссылкой на директора ЦРУ Джона Ли Рэтклиффа сообщила газета The Wall Street Journal.

Global Look Press/CNP/AdMedia Директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф

Российская сторона освободила гражданку США и России Ксению Карелину, приговорённую к 12 годам колонии по делу о госизмене. США отпустили гражданина Германии и России Артура Петрова, арестованного в 2023 году на Кипре по запросу Вашингтона. Власти США обвинили его в поставках микроэлектроники американского производства в Россию в обход санкций.

«Россия и США провели обмен заключенными в четверг утром в Абу-Даби в знак продолжающегося укрепления доверия, поскольку обе стороны стремятся к соглашению о прекращении [конфликта] на Украине», ― отмечается в материале.

Как передавало ИА Регнум, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в декабре прошлого года заявил, что Москва готова к возможным новым обменным процессам с Вашингтоном после вступления в должность президента США Дональда Трампа. По словам дипломата, РФ «определённо будет готова рассмотреть» возможный обмен. При этом он отметил, что такие сделки способствуют улучшению отношений двух стран.

Однако замглавы МИД добавил, что не желает «ничего предвосхищать», отметив, что новый обмен стал бы полезным шагом вперёд для администрации Трампа.

11 февраля спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву, чтобы договориться о возвращении заключённого американца, бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля. Переговоры прошли успешно. Уиткофф вместе с Фогелем покинул Россию, заявили в Белом доме.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц назвал возвращение Фогеля «проявлением доброй воли со стороны Москвы». По его словам, выдача Фогеля стала знаком того, что США и РФ делают всё правильно для мирного урегулирования конфликта на Украине.

В аэропорту турецкой Анкары 1 августа 2024 года состоялся исторический обмен заключёнными из семи стран. В Россию из США, Германии, Норвегии, Польши и Словении вернулись 10 человек. По прилёте в аэропорту Внуково россиян лично встречал президент РФ Владимир Путин.

В ходе обмена Россия передала Западу осуждённых за шпионаж граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, получившую срок за фейки против российской армии Алсу Курмашеву, обвинённого в госизмене обладателя грин-карты США Владимира Кара-Мурзу (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом).

В Россию в обмен вернули Вадима Красикова, сидевшего за убийство террориста Зелимхана Хангошвили, Артёма и Анну Дульцевых, их двоих детей, а также Михаила Макушина и Павла Рубцова, обвинённых в шпионаже, Романа Селезнёва и Владислава Клюшина (кибершпионаж), Вадима Конощенка (контрабанда).

Посредником в обмене заключёнными выступила Анкара.