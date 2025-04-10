Москва, 10 апреля, 2025, 11:38 — ИА Регнум. В мае в ряде российских регионов правительство готовится начать тестирование новой системы оплаты труда учителей и медиков. Об этом 10 апреля сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на выступление вице-премьера Татьяны Голиковой в ходе годовой коллегии Минтруда.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что правительство определило параметры реформы оплаты труда бюджетников, разработанную методику планируется передать пилотным регионам в мае.

Тестирование выплат учителям пройдёт в Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях, врачам — в Якутии, Курганской и Липецкой областях.

«Подробностей новой системы власти пока не раскрывают, но известно, что, например, доля окладов врачей в структуре всех выплат <…> должна составлять не менее 50%, чтобы сделать их заработки более стабильными», — указано в материале.

Реформа оплаты труда педагогов и врачей обсуждается с 2021 года. Изменения затронут порядка 5 млн человек, которые работают в этих сферах.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что в 2025 году ряд регионов РФ опробует более справедливую модель системы оплаты труда бюджетников. К 2027 году планируется распространить её на всех сотрудников бюджетной сферы.

29 февраля глава государства в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил о необходимости совершенствовать систему оплаты труда бюджетников. Он подчеркнул, что нужно повышать доходы специалистов, которые работают в этой сфере.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 5 марта дал поручение профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки молодых медработников и педагогов в рамках уже существующих федеральных гарантий.