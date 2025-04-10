Бишкек, 10 апреля, 2025, 11:26 — ИА Регнум. Празднование Дня Победы в Киргизии будет перенесено на 8 мая, поскольку 9 мая президент республики Садыр Жапаров посетит парад Победы в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь киргизского лидера Аскат Алагозов.

Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

«Президент Садыр Жапаров примет участие в параде Победы в Москве 9 мая. Праздничные мероприятия в Кыргызской Республике, согласно указу президента, состоятся 8 мая», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Помимо президента Киргизии в Москву на День Победы намерены приехать председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Республики Сербской Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Кубы Мигель Диас-Канель и другие мировые лидеры.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря 2024 года президент России Владимир Путин в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге лично пригласил лидеров стран — участниц содружества на торжества по случаю 80-летия Победы СССР над нацистской Германией, которые пройдут 9 мая 2025 года в Москве.