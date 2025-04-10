Курск, 10 апреля, 2025, 11:13 — ИА Регнум. Заместителя мэра Курска Сергея Котлярова назначили и. о. главы города. Об этом сообщает телеканал «Вести Курск».

VK/Сергей Котляров

«На должность исполняющего обязанности главы Курска назначен Сергей Котляров. Депутаты проголосовали единогласно», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Котляров заявил, что для него назначение на пост и. о. главы города стало «внеплановым». Он подчеркнул, что на посту замглавы Курска «старался делать свою работу ответственно» и будет «продолжать в таком же стиле».

«Впереди ждет непростая работа. Для меня это было внепланово. Я работал в качестве заместителя и старался делать свою работу ответственно. Буду продолжать в таком же стиле», — сказал Котляров.

Уходящий с поста Игорь Куцак поблагодарил команду за слаженную работу на протяжении трех лет, отметив, что в ближайшее время ему предстоит «выдохнуть, выспаться и заняться семейными вопросами».

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля мэр Курска Игорь Куцак покинул пост по собственному желанию. Он объяснил свое решение семейными обстоятельствами, в которых Куцак должен принимать «самое деятельное и активное участие».

Игорь Куцак занимал пост главы администрации Курска с 3 февраля 2022 года.