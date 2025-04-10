Москва, 10 апреля, 2025, 11:11 — ИА Регнум. Жители села Гуева в Суджанском районе Курской области, восемь месяцев находившегося под оккупацией ВСУ, выжили благодаря корове. Об этом жительница Валентина Лозовская рассказала ТАСС.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«У нас в селе была корова — наша кормилица. Она все восемь месяцев нам молоко давала: старикам, батюшке. И она отелилась, её перегнали в наш сарай — дом сгорел, а сарай остался», — пояснила женщина.

Доили корову муж Валентины и местная девочка, которая с октября жила у Лозовских. Молоком делились со священником, жившим по соседству, который ухаживал за двумя ранеными военнослужащими.

Гуево находится примерно в 10 км к югу от Суджи. Минобороны 8 апреля сообщило об освобождении села подразделениями группировки «Север». При зачистке села бойцы нашли большое количество оружия и боеприпасов, произведённых в странах НАТО. Ранее на отбитых у ВСУ позициях близ села военные обнаружили арсенал боеспособных противотанковых гранатомётов NLAW западного производства.