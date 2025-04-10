Москва, 10 апреля, 2025, 11:17 — ИА Регнум. В России в первом квартале 2025 года закрылись 213 китайских автосалонов. Это больше, чем за весь 2023 года, и в три раза больше, чем в январе–марте 2024 года, со ссылкой на исследование автолизинговой компании сообщает ТАСС.

EPA/MAXIM SHIPENKOV/TASS

В качестве причины называется потеря интереса к бизнесу со стороны инвесторов.

На первом месте по потере дилеров оказалась Bestune (FAW) ― закрылись 26 шоурумов, следом идёт Kaiyi ― 20 закрытий, на третьей строчке антирейтинга марка DFM (Dongfeng) ― закрылись 16 дилеров. В целом по рынку за первый квартал текущего годы было зафиксировано 274 закрытия у автодилеров.

В исследовании указано, что за первый квартал 2025 года состоялось 124 открытия китайских салонов ― вдвое меньше, чем за аналогичный период в 2024 году (241). При этом на все марки из КНР теперь приходится 2,7 тыс. салонов, что на 87 меньше, чем в начале 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, гендиректор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский ранее заявил, что к началу 2025 года на складах автодилеров, дистрибьюторов и поставщиков скопилось большое количество новых автомобилей. Он назвал ситуацию негативной. По словам эксперта, имеющегося количества машин хватит как минимум на четыре месяца продаж, а возможно, и на полгода, добавил Ольховский.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин 25 марта сообщил, что в 2025 году российский автомобильный рынок могут покинуть десятки китайских брендов. Он уточнил, что речь идёт о моделях малоизвестных производителей, которые за три года так и не наладили продажи в России.

Автоэксперт Пётр Баканов в разговоре с ИА Регнум высказал мнение, что, несмотря на слухи о возможном возвращении различных зарубежных автомобильных брендов в Россию, массового ухода китайских производителей ожидать не следует. Специалист уверен, что наиболее известные марки из Китая на российском рынке останутся.

26 марта газета «Коммерсантъ» написала, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками, которые доходят до 1 млн рублей. Стоимость автомобилей снизили из-за затоваренности складов дилеров и импортеров, указало издание.