Вашингтон, 10 апреля, 2025, 11:59 — ИА Регнум. Киевский режим составил «список пожеланий» касательно размещения миротворческого контингента стран Запада на территории Украины. Об этом пишет американская газета Politico.

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В публикации уточняется, что 10 апреля ключевые союзники Киева соберутся, чтобы продолжить обсуждение деталей миротворческой миссии, которая будет направлена на Украину в случае урегулирования конфликта с Россией. Уточняется, что встречи такого рода помогают конкретизировать то, чего Киев хотел бы от миротворческой миссии — то, что, по его мнению, имеет решающее значение для обеспечения дальнейшей безопасности Украины.

«Вопрос только в том, в каком формате это будет реализовано. Именно поэтому в настоящее время продолжаются обсуждения: есть наше базовое видение, а есть видение наших партнеров, основанное на их возможностях. После того как все детали будут согласованы, мы сможем перейти к более предметному разговору», — приводятся в материале слова заместителя руководителя офиса главы киевского режима Павла Палисы.

Он также уточнил, что к «коалиции желающих» могут присоединиться ещё около десятка стран. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры об участии в миссии стран Прибалтики и Северной Европы.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля в минобороны Британии заявили, что главы генштабов Соединенного Королевства и Франции обсудили возможный план по отправке на Украину «миротворцев». Речь шла о структуре, размере и составе любых будущих сил по «обеспечению безопасности» на Украине.

Ранее, 4 апреля, киевский режим провел переговоры с Британией и Францией по вопросу размещения военных контингентов на территории Украины. 3 апреля газета The Financial Times заявила, что коалиция стран Европы ведёт обсуждение использования структур НАТО для развертывания на территории Украины своих войск.

При этом посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник отмечал, что возможное формирование «контингента сдерживания» будет рассматриваться как неприкрытая оккупация Украины странами Европы. Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что Москва не приемлет размещения иностранных вооруженных сил на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров 25 марта заявил, что мечтатели из Евросоюза, желающие разместить войска на украинской территории, каждый день доказывают свою полную несостоятельность.