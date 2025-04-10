Москва, 10 апреля, 2025, 11:02 — ИА Регнум. Бывшего статс-секретаря — заместителя министра юстиции РФ Андрея Логинова назначили ректором Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

РИА Новости/Пелагия Тихонова Андрей Логинов

«На должность ректора Российского государственного гуманитарного университета назначен Андрей Викторович Логинов», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

67-летний Андрей Логинов исполнял обязанности ректора РГГУ с июня 2024 года. До этого он занимал руководящие должности на государственной гражданской службе. Начиная с 1993 года являлся начальником управления президента РФ по вопросам внутренней политики, полномочным представителем правительства РФ в Госдуме, замруководителя аппарата правительства РФ и статс-секретарем — замминистра юстиции РФ.

Логинов также был награжден орденом Александра Невского и орденом Почета.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня 2024 года ректор РГГУ Александр Безбородов сообщил, что покидает свой пост с 21 июня.

По словам представителя межвузовской комиссии, сотрудничающей с РГГУ, поводом стало ухудшение показателей вуза. По данным рейтинга агентства RAEX, университет занимает 54-е место в сотне лучших вузов страны, хотя в 2021 году находился на 45-й строчке.