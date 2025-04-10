Москва, 10 апреля, 2025, 11:05 — ИА Регнум. Россия решительно отвергает инсинуации главы МИД Боснии и Герцеговины Эльмедина Конаковича, целью которых является раздувание несуществующей «российской угрозы». Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.

Telegram/МИД России Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

7 апреля Конакович попытался приписать России участие в якобы совершённой атаке на замглавы МИД ФРГ Анну Люрманн, которая находилась в Боснии и Герцеговине с визитом.

«Сложно представить себе, чем именно руководствовался господин Конакович, решив поразмышлять на эту тему: стремлением выслужиться перед западными опекунами либо просто желанием продемонстрировать всему миру свою способность к изобретению фейков. В любом случае получилось по меньшей мере неуклюже. Но, как говорится, слово не воробей. Руководитель боснийской дипломатии инициативно расписался в пещерной русофобии, за что теперь стыдно даже его сотрудникам в МИД БиГ», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что Россия решительно отвергает все эти инсинуации, целью которых является раздувание несуществующей «российской угрозы». Она также порекомендовала руководству БиГ прислушиваться к реальным настроениям внутри их страны, ведь, по словам Захаровой, сами боснийцы настроены на развитие дружественных отношений с Россией.

Как передавало сообщало ИА Регнум, в марте Захарова также раскритиковала высказывания президента Италии Серджо Маттареллы о якобы угрозе ядерным оружием со стороны России в адрес стран Европы, назвав их дезинформацией и фейком. Она также выразила уверенность, что итальянский лидер не сможет подтвердить свои высказывания. Вскоре после этих слов МИД Италии вызвал российского посла.