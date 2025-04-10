Москва, 10 апреля, 2025, 11:51 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о расследовании уголовного дела, возбуждённого после надругательства подростков над 12-летней девочкой с ограниченными возможностями здоровья в Челябинской области. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале Информационного центра СК РФ.

РИА Новости/Александр Казаков/POOL Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

«Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина повторный доклад о проведённом по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учётом озвученных в публичном пространстве доводов», ― сообщили в ведомстве.

Поводом стало опубликованное в Сети видеообращение директора одной из миасских школ. Женщина заявила, что общественность не согласна с отказом суда поместить школьников, издевавшихся над девочкой, в спецучреждение закрытого типа. Фигуранты уголовного дела не изолированы от общества и продолжают посещать занятия.

Ранее Бастрыкин уже поручал доложить ему о ситуации. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент с насилием сверстников над девочкой произошёл 12 января в одном из посёлков близ города Миасса, куда семья пострадавшей школьницы переехала незадолго до этого.

По данным областного портала «74.ru», девочка отстаёт в развитии и проходит в школе индивидуальное обучение. Сверстники, девочки и мальчики, позвали её на прогулку, избили, заставили раздеться. Происходящее дети снимали на камеру. В съёмках участвовал 12-летний мальчик, который трогал пострадавшую в области половых органов. Руководила процессом 13-летняя девочка, по меньшей мере ещё один мальчик находился неподалёку.

В результате девочке причинили травмы. Об инциденте стало известно после того, как запись с телефона подростков оказалась в местных чатах. О съёмках узнали педагоги, а затем — родители пострадавшей, которые обратились в полицию.

Следственный комитет возбудил дело по статье о насильственных действиях сексуального характера и использовании несовершеннолетнего для изготовления и распространения порнографических материалов. Бастрыкин взял расследование дела на личный контроль.