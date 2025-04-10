Москва, 10 апреля, 2025, 10:43 — ИА Регнум. Европейский союз ведет переговоры с рядом стран, которые выступают против использования замороженных российских активов. Об этом в интервью ERR сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Global Look Press/Zhao Dingzhe/XinHua Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас

«Что касается использования замороженных российских активов, мы ведем переговоры с 27 государствами-членами. Мы готовимся, потому что есть определенные риски и способы снизить эти риски. И некоторые страны категорически против этого», — сказала Каллас журналистам.

При этом Каллас отказалась называть страны, которые выступили против использования активов РФ. По ее словам, не сложно понять, какие именно страны против — для этого «достаточно почитать прессу».

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля Еврокомиссия опубликовала заявление, согласно которому ЕС запросил еще 2,1 млрд евро прибыли от замороженных российских активов для предоставления их Украине.

В документе утверждается, что получение этой суммы станет вторым переводом такого рода после первого транша, предоставленного в июле 2024 года.

Ранее в этот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила от стран ЕС 1 млрд евро в рамках кредита G7, обеспеченного доходами от замороженных российских активов.