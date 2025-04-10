Сент-Пол, США, 10 апреля, 2025, 10:41 — ИА Регнум. Дубль российского нападающего Кирилла Капризова принёс «Миннесоте Уайлд» победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

AP/TASS/Abbie Parr Кирилл Капризов

Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась победой «Миннесоты» в овертайме с общим счётом 8:7. Капризов оформил дубль, забросив шайбы на 38-й и 62-й минутах, а также отличился голевой передачей. Это стало его первой игрой за клуб после перенесённой в январе операции в нижней части тела.

Также в составе хозяев четырежды отличился шведский нападающий Юэль Эрикссон Эк, а форвард Маркус Юханссон и защитник Брок Фабер забросили по шайбе.

Российский голкипер Александр Георгиев, выступающий за «Сан-Хосе», в этом матче отразил 36 бросков.

По результатам встречи «Миннесота» располагается на четвёртом месте в таблице Центрального дивизиона, набрав 93 очка.

А клуб «Сан-Хосе», потерпевший седьмое поражение подряд, занимает последнее место в Тихоокеанском дивизионе.

Как передавало ИА Регнум, Капризов стал лучшим снайпером НХЛ в 2024 году. За прошедший год российский хоккеист забросил в лиге 56 шайб. Столько же голов забил канадец Сэм Райнхарт из «Флориды». Тройку лидеров замкнул нападающий «Тампы» Брейден Пойнт. У него 52 гола. Капризов также стал лучшим по голам при игре в равных составах.