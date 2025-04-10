Стамбул, Турция, 10 апреля, 2025, 10:02 — ИА Регнум. В Стамбуле стартовал второй раунд переговоров делегаций России и США. Планируется, что консультации продлятся несколько часов.

Андрей Палария/ТАСС

Встреча проходит в здании генерального консульства РФ. Переговоры будут вестись в закрытом режиме. Приблизительно за полчаса белый микроавтобус Hyundai с российской делегацией подъехал к зданию дипмиссии. Немногим позже появились представители США.

Российскую делегацию возглавляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что консультации будут посвящены нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.

Дарчиев отметил, что в ходе переговоров Россия настроена на проведение серьёзного разговора с США о возврате незаконно изъятой Вашингтоном дипсобственности. Кроме того, Москва поставит перед американской стороной в практической плоскости вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. Встреча представителей России и США в Стамбуле должна способствовать избавлению от «токсичного наследия» администрации бывшего президента США Джо Байдена, добавил посол.

По словам представителя Госдепартамента США Тэмми Брюс, вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, а также политические вопросы и вопросы безопасности в ходе этой встречи подниматься не будут.

Первая встреча делегаций России и США состоялась в Стамбуле 27 февраля. Переговоры продолжались более шести часов. В ходе этого раунда переговоров Москва, в частности, предложила рассмотреть восстановление прямого авиасообщения между странами. 3 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что Москва и Вашингтон ведут диалог по данному вопросу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль сохраняет осторожный оптимизм по поводу переговоров с США. Он подчеркнул, что в этом направлении ведётся кропотливая работа.