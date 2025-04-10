Вашингтон, 10 апреля, 2025, 09:59 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что установленный снайперский рекорд в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стал самым важным моментом в его жизни. Комментарий игрока на шоу «Доброе утро, Америка» привела пресс-служба НХЛ.

Adam Hunger/AP/TASS Бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки (слева) и российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин во время празднования рекордной 895-й шайбы Овечкина

Хоккеист назвал канадца Уэйна Гретцки великим, лучшим игроком в истории хоккея.

«И получить от него поддержку ― это невероятно. Для меня большая честь знать его, обедать с ним и, конечно, побить его рекорд. Он был на арене в тот момент, его семья была там. Это самый важный момент в моей жизни, конечно», ― поделился Овечкин.

Хоккеист добавил, что это невероятное чувство и он до сих пор не может поверить в происходящее.

До конца регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» проведёт пять матчей. Следующая игра команды состоится в ночь на 11 апреля по московскому времени, столичный клуб примет «Каролину».

Как сообщало ИА Регнум, в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля Овечкин обновил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забив свой 895-й гол в НХЛ. Этот регулярный матч стал для россиянина 1487-м в карьере и завершился счётом 1:4 в пользу ньюйоркцев.

Во втором периоде Овечкин забросил шайбу в ворота соотечественника Ильи Сорокина, после чего матч прервали на 25 минут для празднования «Вечного рекорда». В ходе церемонии капитан «Вашингтона» поблагодарил за свой результат родных и всех русских.

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с рекордом. Глава государства выразил уверенность, что нынешнее достижение стало не только личным успехом хоккеиста, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за её пределами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала рекорд Овечкина красивым. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Овечкин — великий русский хоккеист.

Президент США Дональд Трамп, комментируя рекорд Овечкина, заявил, что теперь «у нас есть ещё один великий». Спортсмена также поздравили ведущие американские СМИ и мировые звёзды спорта и шоу-бизнеса. А НХЛ разместила изображение Овечкина во всех официальных аккаунтах организации.

По словам комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, Овечкину удалось сделать то, что многие считали невозможным. Беттмэн назвал россиянина одним из величайших хоккеистов.

9 апреля стало известно, что Вашингтонское отделение Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA) выдвинуло Овечкина на премию «Билл Мастертон Трофи».