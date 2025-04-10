Москва, 10 апреля, 2025, 09:54 — ИА Регнум. Экс-владельцу лопнувшего банка «Югра» Алексею Хотину, приговорённому к девяти годам колонии за растрату более 23 млрд рублей, предъявили новые обвинения — в мошенничестве и создании ОПГ. Об этом сообщили журналистам в Мещанском суде Москвы.

Андрей Любимов/РБК/ТАСС Экс-совладелец банка «Югра» Алексей Хотин

Хотину предъявлены обвинения в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), уточнили в суде.

Бывшего банкира отправили под арест на два месяца. По второй из статей ему может грозить наказание до 20 лет лишения свободы. Кроме того, 210-й статьёй предусмотрен крупный штраф.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта Замоскворецкий суд столицы признал Хотина виновным по делу о растрате в особо крупном размере. Бывший владелец «Югры» получил девять лет колонии общего режима. Кроме того, с Хотина и его сообщников взыскали 17 млрд рублей в счёт погашения ущерба вкладчикам.

Другие фигуранты дела также получили тюремные сроки. Директора филиала «Югры» в Москве Нину Черновую приговорили к шести годам колонии общего режима, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева — к восьми годам, а президента банка Алексея Нефёдова — к восьми с половиной годам колонии. Всех подсудимых взяли под стражу в зале суда, вину они не признали.

Согласно позиции гособвинения, в 2014 году Хотин похитил деньги вкладчиков. Он создал и возглавил группу, в которую привлёк Шиляева, Нефёдова и Чернову. Вместе они похитили средства банка в размере 23 млрд 627 млн рублей, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Хотину компаниям. В 2017 году у «Югры» отозвали лицензию, суд признал организацию банкротом.