Стамбул, Турция, 10 апреля, 2025, 09:30 — ИА Регнум. Второй раунд российско-американских консультаций в Стамбуле начнётся в 10:00 по местному времени (совпадает с мск) 10 апреля. Об этом со ссылкой на источник, близкий к переговорам, сообщил ТАСС.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Уточняется, что делегации приступят к переговорам вскоре после прибытия в генконсульство РФ в Стамбуле. Встреча пройдёт в закрытом режиме.

Перед зданием диппредставительства собрались журналисты российских, турецких и западных СМИ. Власти города усилили безопасность в связи с проведением встречи — полицейские расположились как вдоль самой полуторакилометровой пешеходной улицы, так и у дипмиссии. Обстановка возле генконсульства спокойная.

Как сообщало ИА Регнум, российскую делегацию на консультациях в Стамбуле возглавит посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Как уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, консультации будут посвящены нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.

Дарчиев отметил, что в ходе переговоров Россия настроена на проведение серьёзного разговора с США о возврате незаконно изъятой Вашингтоном дипсобственности. Кроме того, Москва поставит перед американской стороной в практической плоскости вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. Встреча представителей России и США в Стамбуле должна способствовать избавлению от «токсичного наследия» администрации бывшего президента США Джо Байдена, добавил посол.

По словам представителя Госдепартамента США Тэмми Брюс, вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, а также политические вопросы и вопросы безопасности в ходе этой встречи подниматься не будут.

Первая встреча делегаций России и США состоялась в Стамбуле 27 февраля. Переговоры продолжались более шести часов. В ходе этого раунда переговоров Москва, в частности, предложила рассмотреть восстановление прямого авиасообщения между странами. 3 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что Москва и Вашингтон ведут диалог по данному вопросу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль сохраняет осторожный оптимизм по поводу переговоров с США. Он подчеркнул, что в этом направлении ведётся кропотливая работа.