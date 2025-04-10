Челябинск, 10 апреля, 2025, 09:12 — ИА Регнум. Полицейские задержали буйного мужчину, который ворвался в школу в челябинском посёлке Новосинеглазово. Об этом сообщил официальный Telegram-канал управления МВД России по Челябинской области.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Правоохранители прибыли в школу, где сработала тревожная кнопка. Задержанного молодого человека доставили в отделение полиции.

«По предварительной информации, от действий задержанного никто не пострадал. Сейчас с ним работают сотрудники полиции», — говорится в сообщении.

Отмечено также, что информация о наличии у мужчины опасного предмета, предварительно, не подтвердилась. Подробности ЧП устанавливаются.

По информации Telegram-канала SHOT, мужчина ранее учился в этой школе. Утром он перелез через турникет на входе и попытался спровоцировать конфликт. Предположительно, он находился под действием наркотиков.

Уйти дальше коридора и причинить кому-то вред нападавший не успел — его скрутили учителя ОБЖ и физкультуры. Мужчину удерживали до прибытия силовиков.

В сентябре 2024 года, как сообщало ИА Регнум, нападение на детей и педагогов произошло в другой челябинской школе. Тринадцатилетний учащийся коррекционного учреждения на улице Барбюса принёс с собой нож и молоток. За несколько минут до конца первого урока он вошёл в класс и принялся наносить удары окружающим. В результате пострадали ровесники нападавшего, две девочки и мальчик, и учитель. После оказания помощи на месте их доставили в больницу.

Региональное управление СК сообщало о возбуждении уголовных дел по статьям об организации убийства (ч. 2 ст.105 УК РФ) и оказании охранных услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Кроме того, заместителю директора школы предъявили обвинение в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).