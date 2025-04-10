Донецк, 10 апреля, 2025, 09:16 — ИА Регнум. Только достаточно обеспеченные украинцы призывного возраста могут позволить себе за деньги выехать за границу. Для этого нужна взятка в размере примерно $10 тыс., рассказал пленный боец 110-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Василий Потапенко.

Telegram/Генеральний штаб ЗСУ

«Я думаю, где-то порядка $10 тыс.», ― процитировало «РИА Новости» украинского пленного.

Потапенко отметил, что такую сумму могут собрать только «мужчины, у кого деньги есть хорошие», а таких не много.

Как передавало ИА Регнум, Государственное бюро расследований Украины летом прошлого года начало расследование о вымогательстве взяток у находящихся на передовой бойцов ВСУ. Предварительно установлено, что заместитель начальника штаба Сухопутных сил украинской армии Владимир Гаманенко организовал схему вымогательства взяток с военных за перевод их с фронта в тыл. Подозреваемого задержали вместе с тремя сообщниками при получении взятки в размере 230 тыс. гривен (503 тыс. рублей).

В конце февраля в Верховную раду Украины внесли законопроект об ужесточении наказания за уклонение от мобилизации и незаконный вывоз людей за границу. Депутат Максим Павлюк от партии «Слуга народа» предложил запретить судам назначать за эти правонарушения более мягкое наказание или наказание с испытательным сроком.

На сегодня незаконное пересечение украинской границы карается лишением свободы на 3–5 лет, Павлюк предлагает увеличить наказание на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

На Украине с июня прошлого года из-за вступившего в силу закона о новых правилах мобилизации запрещено выпускать за границу граждан, которые постоянно проживают в других странах на основании вида на жительство (ВНЖ). Они обязаны встать на военный учёт, их не выпустят из страны, пока вопрос «не урегулируют в правилах пресечения границы».

Украинец Богдан Хорольский рассказал, что уехавшие мужчины призывного возраста не собираются возвращаться и защищать коррумпированный киевский режим, считая страну «тюрьмой». Он добавил, что многие украинские мужчины вынуждены принимать участие в боевых действиях по принуждению, а не ради цели.