Москва, 10 апреля, 2025, 08:36 — ИА Регнум. Генпрокуратура признала деятельность американской неправительственной организации Hope Harbor Society, собирающей деньги для ВСУ, нежелательной в России. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Организацию создали в США в 2024 году, чтобы сторонники оппозиционных блоков могли объединиться для борьбы с действующей властью в России. Участники НПО организуют, проводят и координируют протестные антироссийские акции как в Соединённых Штатах, так и в других странах, говорится в сообщении.

«Общество активно собирает деньги для нужд ВСУ. О Вооружённых силах Российской Федерации Hope Harbor Society распространяет ложные сведения, сотрудничает с экстремистскими и нежелательными в нашей стране организациями», — отметили в Генпрокуратуре.

В ходе своих акций члены общества демонстрируют флаги террористических и экстремистских украинских организаций, деятельность которых запрещена в РФ, добавили в ведомстве.

Ранее в апреле Генпрокуратура, как сообщало ИА Регнум, признала нежелательной в России деятельность двух неправительственных организаций (НПО), основанных британским музыкантом Элтоном Джоном. В ведомстве отметили, что эти НПО в основном занимаются пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи и смены пола, а к политике стран, защищающих традиционные духовно-нравственные ценности, относятся негативно. Кроме того, после начала российской спецоперации на Украине организации подключились к информационной кампании Запада по очернению России.

7 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных в РФ нежелательными. Это касается и ресурсов организаций, деятельность которых признана в стране экстремистской и запрещена.