Москва, 10 апреля, 2025, 08:36 — ИА Регнум. Правительство разрабатывает предварительные критерии, соответствие которым позволит ушедшим с 2022 года зарубежным компаниям возобновить работу в России. Об этом со ссылкой на источники сообщил РБК.

Global Look Press/Vlad Karkov/Keystone Press Agency

«Российские власти в настоящее время готовят законопроект, позволяющий иностранным компаниям, покинувшим Россию, вернуться на российский рынок», — отмечается в материале.

В числе возможных условий обсуждались требования по доведению локализации производства до определённого уровня, передаче технологий, а также созданию полных производственных цепочек — от деталей до готовой продукции, созданию совместных предприятий с российскими акционерами и роботизация мощностей.

Собеседник издания отметил, что в числе базовых критериев для возвращения на российский рынок фигурируют отсутствие долгов по зарплатам и налогам, сохранение выплат сотрудникам при уходе с рынка, а также непричастность к финансированию Вооружённых сил Украины или «нежелательных организаций».

Кроме того, власти обсуждают возможные механизмы оценки потенциальных рисков с целью защиты отечественного бизнеса. Российским компаниям могут позволить делать заключения о целесообразности возвращения зарубежных предприятий на отечественный рынок.

На сегодня окончательный список требований не подтверждён. Какие условия для возврата зарубежных компаний останутся в окончательном документе по итогам обсуждений и согласований, не ясно. По данным источников, в нём могут сохраниться условия по созданию инженерных центров, выполнению KPI по инвестициям в НИОКР и размещению полных производственных цепочек в РФ.

Как передавало ИА Регнум, Министерство финансов РФ подготовило проект с перечнем требований для иностранных компаний, желающих вернуться на российский рынок. Как сообщил заместитель министра Иван Чебесков, обсуждение документа планируется на текущей неделе на площадке правительственной комиссии, при этом подробности проекта он не раскрыл.

28 марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что зарубежные компании выстроились в очередь, желая вернуться на российский рынок. Это свидетельствует, что Россия вызывает доверие и предлагает новые возможности, уточнил он.

В частности, возможность возвращения на российский рынок изучают Hyundai Motor, LG и Samsung. The Korea Times писала, что южнокорейский бизнес воспринимает РФ как «важный рынок для диверсификации деловых интересов», особенно на фоне таможенного давления со стороны Вашингтона. Ранее итальянская компания Ariston вернула контроль над своими российскими активами и стала первым западным брендом, вернувшимся в РФ.

В марте 2025 года президент Владимир Путин заявлял, что Москва в закрытом формате ведет переговоры с некоторыми иностранными компаниями по поводу возвращения на российский рынок. Однако каких-либо преференций у них не будет, указал российский лидер. Если некогда освободившаяся ниша сейчас занята, то она занята, подчеркнул глава государства.

Президент предупредил, что покинувшие российский рынок западные компании не смогут выкупить обратно свой бизнес в РФ за скромные деньги. Он также поручил правительству контролировать ситуацию и следить за подобными сделками.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что все решения по возврату на российский рынок ушедших из РФ иностранных компаний будут приниматься в индивидуальном порядке специальной комиссией.