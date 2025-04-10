* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов

Москва, 10 апреля, 2025, 08:22 — ИА Регнум. Актриса Яна Троянова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) должна будет выплатить штраф в размере 40 тыс. рублей. Такое решение принял Московский городской суд.

Aleksandr Mamaev/URA.RU/ТАСС

Троянова пыталась оспорить штраф за неподачу отчётности о своей деятельности в уполномоченный орган, однако безуспешно.

«Постановление оставлено без изменения, жалоба ― без удовлетворения», ― сообщил представитель суда.

Как сообщало ИА Регнум, после начала специальной военной операции Троянова, известная по роли в сериале «Ольга», уехала во Францию, где неоднократно выступала с резкими заявлениями. В июне актриса-иноагент заявила, что в её алкоголизме виновата Россия.

Троянова попала в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года. Она обжаловала решение в суде, но получила отказ. В октябре 2024 года Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал её на 80 тыс. рублей за неподачу «иноагентского» отчёта о своей деятельности в уполномоченный орган.

Актрисе дважды вменили штраф за непредставление или несвоевременное представление сведений, подача которых предусмотрена законом РФ об иностранных агентах.

11 июня 2024 года вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова попросила Следственный комитет проверить высказывания Трояновой. Депутат привела фрагмент видео, в котором актриса оправдывала призывы к убийству русских, включая детей.

9 июля прошлого года Троянову внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В декабре суд в Москве вынес решение о заочном аресте актрисы по статье о возбуждении ненависти или вражды (ст. 282 УК РФ).