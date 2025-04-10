Екатеринбург, 10 апреля, 2025, 08:06 — ИА Регнум. В торговом центре «Гринвич» города Екатеринбурга вспыхнул пожар. Инцидент произошёл утром 10 апреля, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание градирни системы охлаждения вентиляции на кровле здания», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Возгорание оперативно ликвидировали на площади 20 кв. метров. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет, заявил начальник службы пожаротушения города Екатеринбурга Вячеслав Хрулёв.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3958601" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Утром 10 апреля на пульт пожарной охраны г. Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании в районе ТЦ «Гринвич»

По словам очевидцев, густой дом от крыши здания на улице 8 Марта было видно из других районов города.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта пожар вспыхнул в торговом центре «Астор плаза», расположенном в центральной части Ростова-на-Дону. Загорелся фасад здания, огонь перекинулся на стоящий рядом жилой пятиэтажный дом. Спасатели провели эвакуацию 15 жильцов. Площадь горения составляет 800 кв. метров. Изначально к ликвидации пожара привлекали около 70 человек и 19 единиц техники, затем группировку огнеборцев усилили до 100 человек и 29 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание в вывеске на фасаде ТЦ.

В торговом центре на улице Пушкина в Абакане 17 марта тушили пожар. Спасатели ликвидировали открытое горение на четвертом этаже здания. Площадь возгорания составила 200 кв. метров. К ликвидации привлекли 32 пожарных и 12 единиц техники. Из ТЦ были эвакуированы десять человек.