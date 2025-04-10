Москва, 10 апреля, 2025, 07:58 — ИА Регнум. В России обнаружено европейское гибридное растение, известное как «Богемская рейнутрия». Оно способно разрушать фундаменты домов из-за своей мощной корневой системы. Об этом «РИА Новости» рассказала главный научный сотрудник Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН Юлия Виноградова.

Telegram-канал Павла Малкова Заросшие сорняками газоны

По словам учёной, это спонтанно появившийся гибрид. Изначально в естественной среде существовали два вида: «Сахалинская рейнутрия» и «Японская рейнутрия». Их выращивали в ботанических садах Британии и Голландии. Там, где в естественной среде эти виды не растут рядом и не образуют гибридов, они образовали гибрид «Богемская рейнутрия». Именно этот гибрид начал захватывать сначала Европу, а теперь появился и в России, пояснила Виноградова.

Растение появляется и распространяется в южных районах России, замечено, в частности, в Кисловодске. Этот сорняк способен разрушать фундаменты домов, его невозможно выкопать лопатой.

«В Европе при строительстве домов сначала исследуют территорию. Если обнаруживается рейнутрия, то стоимость строительства сразу увеличивается на 5%, потому что строители должны сначала очистить почву от этого растения», — добавила Виноградова, уточнив, что учёные уже начали борьбу с этим европейским растением.

Для уничтожения каждого растения придётся использовать экскаватор.

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В феврале 2024 года депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов проинформировал о том, что выращивание ипомеи трёхцветной на садовом участке грозит физическим лицам как лишением свободы, так и арестом или штрафом. Парламентарий уточнил, что в России её внесли в перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества.