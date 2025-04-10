Курск, 10 апреля, 2025, 07:49 — ИА Регнум. Утром 10 апреля подразделения противовоздушной обороны уничтожили в небе над Курской областью украинские беспилотники, сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

В ведомстве уточнили, что ликвидированы вражеские дроны были около 07:05 мск. Средства ПВО сбили шесть БПЛА самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь 10 апреля в небе над регионами России подразделения противовоздушной обороны ликвидировали 42 вражеских беспилотника. Самой массированной атаке за ночь подверглись Брянская и Калужская области — в небе над регионами были сбиты 13 и 12 дронов. Ещё семь БПЛА уничтожили в Курской области.

Вечером 9 апреля над четырьмя российскими регионами средства ПВО обезвредили 19 украинских беспилотников. В Минобороны РФ уточнили, что в период с 20:15 до 21:10 мск были ликвидированы девять дронов ВСУ в Брянской области, шесть — в Калужской. Ещё три беспилотника ВСУ сбили над территорией Республики Крым, один — над Курской областью.