Москва, 10 апреля, 2025, 07:42 — ИА Регнум. Российские бойцы в Харьковской области ликвидировали 20-летнего наёмника украинской армии литовца Томаса Валентелиса. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики, блогер Борис Рожин в Telegram-канале.

Борис Рожин Наёмник

Рожин пояснил, что до вступления в ВСУ Валентелис «спокойно жил в Великобритании». Несколько месяцев назад он решил вступить в «Интернациональный легион Украины».

Наёмник был уничтожен во время боевых столкновений в Купянске. Отмечается, что это был его первый выход на линию соприкосновения, сказали его родители.

Как сообщало ИА Регнум, иностранные наёмники составляли 90% группировки украинских формирований в поселке Разлив на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 1 апреля рассказал боец штурмового подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки российских войск «Восток» с позывным Атаман. О том, что на стороне ВСУ воевали в основном иностранцы, свидетельствовали документы, шевроны и телефоны, найденные у ликвидированных.

В Швейцарии проводят расследование в отношении 14 граждан, задействованных в вооруженном конфликте с Россией в качестве наемников на украинской стороне. Об этом 31 марта заявил официальный представитель военной юстиции страны Флориан Мензи.

В начале марта председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в ВСУ против России воюют более 3,3 тыс. наемников. Затем президент РФ Владимир Путин уточнял, что иностранные военные не подпадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.