Лондон, 10 апреля, 2025, 07:37 — ИА Регнум. Присяжные лондонского суда признали бывшего губернатора Севастополя (2016–2019) Дмитрия Овсянникова виновным в обходе санкций. Об этом 9 апреля написала газета The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Овсянников

По данным издания, обладающий британским паспортом Овсянников был признан виновным по четырём эпизодам обвинения, связанным с получением от своей супруги Екатерины Овсянниковой 76 тыс. фунтов стерлингов (97 тыс. долларов), и двум эпизодам использования денег своего брата, бизнесмена Алексея Овсянникова, для приобретения автомобиля Mercedes-Benz за 54,5 тыс. фунтов и страховки для него.

Заседание суда прошло 9 апреля. Присяжные посчитали доказанной вину Овсянникова по шести из семи предъявленных ему обвинений в обходе санкций в период с февраля 2023 года по январь 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, бывший глава Севастополя находился под санкциями ЕС, США и Великобритании с 2017 по 2022 год. Но в 2022 году решения Совета ЕС за последние два года о продлении санкций в его отношении аннулировал Европейский суд. Доказательства связей Овсянникова с властями России и дестабилизирующего влияния на Украину после его отставки были признаны недостаточными. Однако Великобритания продлила свои санкции в отношении экс-губернатора Севастополя. Сторона защиты настаивала на том, что Овсянников, зная о своём включении в чёрный список, не располагал точной информацией о том, какие именно ограничения действуют в отношении него.

Задержанного в Лондоне в январе 2024 года Дмитрия Овсянникова освободили под залог в феврале.