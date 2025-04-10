Псков, 10 апреля, 2025, 07:21 — ИА Регнум. Ректор Псковского государственного университета, которая задержана и арестована по подозрению в государственном хищении, часто проживала в номере «люкс» гостинично-ресторанного комплекса «Двор Подзноева». Стоимость проживания в таком номере начинается от 12 тыс. рублей в сутки.

Суд

По информации «РИА Новости», Ильина проводила большую часть времени в Москве, якобы в командировках. Выяснилось, что ректор купила в российской столице две квартиры общей стоимостью порядка 40 млн рублей.

«Двор Подзноева» — один из самых дорогих отелей Пскова. В стоимость «люкса» входит и ежедневное полуторачасовое посещение СПА.

Номер, в котором жила Ильина, состоит из одной комнаты, визуально разделённой на спальню, гостиную и рабочую зону. В номере есть всё необходимое: рабочий стол с зеркалом, телевизор, диван, кофемашина и прочее.

Как сообщало ИА Регнум, городской суд Пскова 9 апреля удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Наталью Ильину, задержанную по подозрению в мошенничестве. Заседание проходило в закрытом режиме. Ректор будет находиться под стражей до 7 июня.

Ильина задекларировала за 2020 год доход в сумме более 15 млн рублей, а в 2021-м — 3,2 млн и квартиру.

Её задержали по делу о хищении бюджетных средств. В ходе следствия установлено, что ректор трудоустроила в университете несуществующего сотрудника, тем самым незаконно получила около 10 млн рублей. Также, по версии следствия, фигурантка присваивала повышенные зарплаты и премии сотрудников университета.