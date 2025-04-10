Десятки тысяч тел украинских боевиков предстоит эвакуировать российским бойцам из приграничных районов Курской области, сообщает 10 апреля ТАСС. Киевский режим даже не пытался вывезти как убитых, так и раненых, поэтому многие военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ), будучи брошенными «побратимами», умирали от полученных ран, указывает также агентство со ссылкой на источники в правоохранительных органах. О том, что в курском приграничье Киев потерял уже свыше 72 тысяч боевиков, сообщало ранее Минобороны. Таким известием ознаменован новый, 1141-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Перступления ВСУ, Курская область

Киевские боевики вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Согласно подсчётам «РИА Новости», восемь месяцев содержания войск ВСУ в Курской области обошлись Украине и ее западным партнерам в 2,4 миллиарда долларов.

Тем временем подразделения морских пехотинцев и мотострелков группировки войск «Север» завершают зачистку лесных массивов в окрестностях курского села Гуево. Одновременно фиксируются местоположения сотен тел уничтоженных противников и военной техники для последующей эвакуации, отмечается 10 апреля в Telegram-канале группировки.

После освобождения Гуева «северянам» осталось выбить ВСУ из двух курских населённых пунктов — Олешни и Горналя. Бойцы отмечают, что отдельные группы противника пытаются самовольно оставить позиции и сбежать оттуда в Сумскую область, но украинские неонацисты с целью «стимулирования личного состава» убивают собственных отступающих боевиков огнём артиллерии и сбросами с БПЛА.

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