Москва, 10 апреля, 2025, 07:08 — ИА Регнум. За ночь 10 апреля в небе над регионами России подразделения противовоздушной обороны ликвидировали 42 вражеских беспилотника, сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Украинские беспилотники были обнаружены в период с 20:15 мск 9 апреля по 06:00 мск 10 апреля, уточнили в ведомстве.

Самой массированной атаке за ночь подверглись Брянская и Калужская области — в небе над регионами были сбиты 13 и 12 дронов.

Ещё семь БПЛА уничтожили в Курской области. По четыре вражеских беспилотника сбили в Белгородской области и над Крымом. В Московской и Орловской областях средства ПВО ликвидировали по одному дрону.

Как сообщало ИА Регнум, украинский беспилотник атаковал трансформаторную подстанцию в селе Подывотье Севского района Брянской области. В результате террористической атаки частично нарушено электроснабжение бытовых потребителей.

Вечером 9 апреля над четырьмя российскими регионами средства ПВО обезвредили 19 украинских беспилотников. В Минобороны РФ уточнили, что в период с 20:15 до 21:10 мск были ликвидированы девять дронов ВСУ в Брянской области, шесть — в Калужской. Ещё три беспилотника ВСУ сбили над территорией Республики Крым, один — над Курской областью.