Варшава, 10 апреля, 2025, 06:59 — ИА Регнум. В Польше на предстоящих президентских выборах не исключены попытки ограничения участия в голосовании оппозиционных кандидатов. Подобные события уже происходили в Румынии и Франции, написало 9 апреля издание Mysl Polska.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы в Польше

«Судебные решения (против Кэлина Джорджеску и Марин Ле Пен. — Прим. ред.) только укрепляют убеждённость в том, что власть в Польше захвачена и что с демократией, как её понимают в Европейском союзе, что-то не так. И в Румынии, и во Франции наблюдается один и тот же процесс: кандидаты извне системы одерживают верх, поэтому демократию следует ограничить, запретив им участвовать в выборах», — указали в статье.

Авторы подчеркнули вероятность развития аналогичных событий на выборах в Польше из-за роста популярности несистемного кандидата Славомира Менцена.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта суд в Париже приговорил главу парламентской фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен к лишению свободы на четыре года, два из которых условно, и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет. Её признали виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов. По данным исследования Journal du Dimanche, в первом туре выборов за Ле Пен были готовы проголосовать 37% респондентов, она лидировала среди всех других потенциальных кандидатов. Ле Пен трижды баллотировалась на выборах президента Франции. В 2012 году она проиграла в первом туре Франсуа Олланду и Николя Саркози. В 2017-м и 2022-м выходила во второй тур, но оба раза уступила действующему главе государства Эммануэлю Макрону с небольшой разницей по количеству голосов.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 14 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности жёстко раскритиковал Евросоюз за цензуру и заявил о слабости европейских демократий. Он отметил, что в настоящее время власти в Европе боятся собственных избирателей. В качестве примера Вэнс привел ситуацию с отменой выборов в Румынии. Конституционный суд Румынии 6 декабря 2024 года отменил итоги первого тура президентских выборов, в котором лидировал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Против него были выдвинуты обвинения в нарушении избирательного законодательства, в связи с чем он может быть не допущен к новым выборам, первый тур которых должен состояться в мае. По версии западных властей, его якобы профинансировала Москва, однако в ходе расследования выяснилось, что это не так.

Вице-премьер Сербии Александр Вулин 9 апреля, выступая в Европарламенте, заявил, что выборы в ЕС несвободны. В качестве примеров он привёл ситуацию в Румынии, где арестовали одного из главных кандидатов Кэлина Джорджеску, в ФРГ, где не позволили победить партии «Альтернатива для Германии», и во Франции, где осудили Марин Ле Пен и не допустили её к участию в выборах.