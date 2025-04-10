Москва, 10 апреля, 2025, 06:56 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») подготовил законопроект, направленный на запрет продажи товаров, предназначенных для нарушения законодательства. В качестве примера приводится искусственная грязь в аэрозольных баллончиках, скрывающая дорожные и номерные знаки, отмычки, кастеты и чехлы для маскировки алкоголя. Подробности сообщает РБК.

Daniel M. Hendricks Кастет

Проектом предлагается дополнить КоАП новой статьей «Продажа товаров, предназначенных для нарушения законодательства».

В ней будут прописаны штрафные санкции за продажу товаров, которые могут быть использованы только для того, чтобы нарушить закон. В частности, гражданам — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, должностным лицам — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, юрлицам — от 10 тыс. до 30 тыс.

Также предполагается конфискация таких товаров.

Как пояснил инициатор законопроекта, нововведение усложнит жизнь нарушителям и позволит «держать в узде сомнительный рынок».

Как сообщало ИА Регнум, Госдума планирует возобновить работу над законопроектом, согласно которому будет ограничена продажа микродолей в квартирах. Об этом заявила зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

В Госдуме предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ и увеличить штраф за мат в общественных местах с 1 тыс. до 10 тыс. рублей. Об этом заявил депутат Александр Аксененко.