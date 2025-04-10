Москва, 10 апреля, 2025, 06:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) вынуждают молодых людей, достигших 18 лет, заключать контракт на военную службу, отказывая им в приёме на срочную службу. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий Николай Чебанов.

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«Не брали на срочную службу — контракт и мобилизация», — пояснил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Чебанова, из-за военного положения на Украине единственным способом в дальнейшем получить право на выезд за границу остаётся подписание такого контракта.

Пленный добавил, что ему пообещали службу в части, а не на передовой. Молодой человек после этого согласился заключить контракт, но затем узнал об отправке на боевое задание. В составе взвода оказались 18-летние контрактники, ранее отказавшиеся идти на линию соприкосновения, добавил Чебанов.

Как сообщало ИА Регнум, Telegram-канал «Военное дело»‎ информировал о гибели в зоне проведения спецоперации 18-летнего гражданина Украины Александра Самойловича, подписавшего контракт с ВСУ. Молодой человек вступил в нацбатальон «Волки Да Винчи», который считается элитным подразделением на Украине‎. Самойлович был ликвидирован 5 апреля. В составе этого же отдельного механизированного батальона ВСУ на стороне Киева воевал двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса — Нейт Вэнс.

Минобороны Украины 11 февраля объявило о наборе на военную службу контрактников в возрасте от 18 до 24 лет. За подписание контракта добровольцам обещали 1 млн гривен, из которых 200 тыс. гривен выплатят сразу, остальные — во время службы. В этот же день издание «Страна. ua» написало, что украинских военных возмутили новые условия контракта для молодёжи. Многие из них посчитали, что это несправедливо по отношению к тем, кто дольше служит.

На Украине в попытках привлечь молодых людей к службе в вооружённых силах переключились на рекламу игровой валюты и сериальной подписки. Также привлечь молодых людей к службе в ВСУ решили с помощью чизбургеров.

Новые якобы добровольческие контракты для 18-летних украинцев являются не чем иным, как утилизацией населения Украины, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он уточнил, что Киев очень зависит от человеческого ресурса, который уже исчерпан, бригады ВСУ укомплектованы лишь наполовину.