Вашингтон, 10 апреля, 2025, 05:57 — ИА Регнум. В Белом доме окружение экс-президента США Джо Байдена не придало должного внимания докладам об опасности ядерной войны, и Киев получил ракеты для ударов по России. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум Отказ от ядерного оружия

По словам Карлсона, в середине украинского конфликта Пентагон провел расчеты и выяснил, что, если США отправят оружие Киеву и разрешат использовать его для обстрелов территории России, вероятность ядерного обмена составила бы 50 процентов.

«И мы им дали это оружие. Что должно быть в голове у человека? В здравом уме никто не стал бы это делать», — пояснил журналист, назвав такой шаг Байдена «настоящим безумием».

Такер Карлсон заявил, что рисковать ядерной войной — это сумасшествие.

«Не могу поверить, что это правда», — заключил он.

19 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». В документе говорится, что базовый принцип доктрины не изменился — применение ядерного оружия является крайней мерой для защиты суверенитета России.

Как сообщало ИА Регнум, американских политиков, предоставивших Украине дальнобойное оружие для ударов по России, необходимо отправить в тюрьму, заявил Карлсон со ссылкой на отчёт Пентагона.

Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что никакие поставки вооружений киевскому режиму не изменят ход спецоперации. Российская армия уничтожала и будет уничтожать западную военную технику.