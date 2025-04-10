Красногорск, 10 апреля, 2025, 05:45 — ИА Регнум. Беспилотное грузовое движение запустили 9 апреля по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта России.

(сс) Svetlov Artem ЦКАД

«К концу 2025 года мы ожидаем, что беспилотный автопарк достигнет рекордных показателей: более 10 млн км пробега и порядка 1,5 млн куб. м перевезённых грузов», — приводит пресс-служба ведомства заявление первого замминистра транспорта Валентина Иванова.

На церемонии открытия в рамках эксперимента запустили движение первых четырёх беспилотных грузовиков.

Первые фуры без водителей стали курсировать на дороге М-11 «Нева» с июня 2023 года. В настоящее время по трассе передвигаются 67 подобных машин. В 2026 году на очереди запуск беспилотного движения на автомагистрали М-12 «Восток».

Как сообщало ИА Регнум, глава Минтранса Роман Старовойт допустил создание в России беспилотных грузовых поездов. По его словам, они уже работают на железных дорогах, в пределах станций.

Российские военные тестируют роботизированную машину «Зубило», предназначенную для перевозки раненых, подвоза квадрокоптеров и боеприпасов. В докладе президенту России Владимиру Путину генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в июле 2024 года отметил, что роботизированное колёсное средство, разработанное для сокращения людских потерь, управляется дистанционно. Серийный выпуск машины ожидается по результатам испытаний.