Южно-Сахалинск, 10 апреля, 2025, 05:23 — ИА Регнум. Несколько подростков в Южно-Сахалинске осквернили Вечный огонь на мемориальном комплексе Площади Славы. Об этом сообщили в СУ СК по Сахалинской области.

Donland.ru Вечный огонь

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления — реабилитация нацизма. В ходе следствия установлено, что в апреле группа подростков совершила действия, направленные на осквернение символа памяти погибших в годы Великой Отечественной войны — Вечного огня.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК по Сахалинской области Бэликто Базарова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования этого уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, фигурант уголовного дела по факту повреждения братских могил советских воинов времен Великой Отечественной войны, гражданин Украины объявлен в международный розыск и заочно арестован.

В селе Ростовановском Ставропольского края местная 44-летняя жительница осквернила могилы участников специальной военной операции.

В ночь на 31 марта в поселке Нижнегорский в Крыму вандалы осквернили могилы военкора «Известий» Александра Федорчака и троих участников спецоперации. Могильные кресты и венки были сожжены. Следственный комитет возбудил уголовное дело.