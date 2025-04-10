Вашингтон, 10 апреля, 2025, 05:12 — ИА Регнум. Представители Демократической партии призвали президента США Дональда Трампа до 30 мая отправить в отставку американского предпринимателя, руководителя департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Вы должны отстранить Илона Маска от должности в правительстве до 30 мая», — указали конгрессмены в письме.

Демократ Грег Касар уточнил в интервью порталу Axios, что у партии имеются «все юридические и политические инструменты», сила общественного давления, чтобы добиться увольнения Маска.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля DOGE под руководством Илона Маска приступил к проверке эффективности расходов бюджетных средств Пентагоном. Экспертам предоставили доступ к базе данных и информационным системам минобороны США.

По данным агентства Associated Press, в министерстве обороны США планируется сократить от 50 до 60 тыс. рабочих мест. Инициатива является частью кампании по сокращению государственных расходов, которая организована DOGE под управлением Илона Маска. Всего используют три способа сокращения рабочей силы: добровольные отставки сотрудников, увольнение с испытательным сроком и сокращение в связи с плановым уходом сотрудников.

Ранее Трамп утверждал, что планирует поручить Маску проверить министерство образования и Пентагон для выявления там масштабных случаев мошенничества и злоупотреблений. Трамп также говорил, что Маск проверит на коррупцию различные ведомства федерального правительства.