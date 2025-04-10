Москва, 10 апреля, 2025, 04:54 — ИА Регнум. Российские десантники на курском направлении обнаружили у убитого бойца ВСУ телефон, в котором было голосовое сообщение о принуждении в грубой форме сдавать на что-то деньги. Об этом рассказал спецкор RT Александр Пискунов.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

По мнению спецкора, речь идёт о поборах в ВСУ. Аудиозапись была в одном из внутренних чатов военных. Тот, кто требовал деньги, предполагает Пискунов, находился в украинском тылу. Он угрожал бойцу «Андрюше», который не переводил ежемесячный платеж, увеличить его. При этом принуждал «одалживать деньги».

Телефон принадлежал военному из 1-й десантно-штурмовой роты 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й ОДШБр ВСУ.

В комментариях пользователи написали, что теперь «Андрюша точно деньги не отдаст, он вышел из чата».

Как сообщало ИА Регнум, украинским пограничникам задерживают зарплату, и, чтобы не было бунта, руководство разрешило им брать плату с сограждан, которые хотят покинуть страну. Об этом рассказал военный эксперт Виталий Киселёв, ссылаясь на информацию, полученную от одного из сотрудников погранслужбы.

Командир 5-й роты 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ заставляет подчинённых сдавать деньги «на внутренние нужды», признался украинский пленный Валентин Гулаков. Поборами регулярно занимался командир 5-й роты (позывной Сармат).

Ни один из участников преступных схем в украинской армии осужден не был. Власти уверяют, что обязательно обратят на поборы внимание, но только после победы над Россией.